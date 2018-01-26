На Житомирщине начался прием документов от кандидатов на получение ежегодной премии Огиенко

Прием документов продлится до 28 февраля этого года. Победители получат награду в каждой из 5 номинаций.

На Житомирщине начался прием документов от кандидатов на получение ежегодной премии имени Ивана Огиенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, прием документов продлится до 28 февраля этого года. Победители получат награду в каждой из 5 номинаций.

"Премия присуждается за заслуги в развитии национальной духовной культуры, утверждения украинской государственности, межнационального и межконфессионального согласия в номинациях: «Литература», «Искусство», «Образование», «Наука», «Общественная, политическая и духовная деятельность», - сообщает управление культуры и туризма Житомирской ОГА.

Напомним, депутаты Житомирского областного совета согласовали увеличение премии имени Огиенко.

"Если раньше победители получали до 3 тыс. грн, то теперь лауреат премии может получить до 10 тыс. грн", - уточнили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, эта премия учреждена с целью чествования памяти выдающегося украинского ученого-языковеда, писателя, переводчика, педагога, государственного и церковного деятеля, уроженца поселка Брусилов Житомирской области Ивана Огиенко – митрополита Илариона (1882-1972 гг.).

30 ноября прошлого года в Житомирском областном краеведческом музее состоялась презентация книг Николая Тимошика о Огиенко. Также в центре Житомира на улице МихайлівськійОгієнку установлен памятник.