Нужен ли институтам курс украинской культуры?

В некоторых регионах его смогут подменить “российской культурой”... Демократия в Украине вселяет надежду в демократическую часть российской интеллигенции... Интервью с Ларисой Масенко

Вузовский курс “История Украины” недавно оказался в центре горячих дискуссий педагогов. А началось все с предложения министра образования и науки Ивана Вакарчука заменить эту дисциплину “на более фундаментальный курс “История украинской культуры”. Некоторые отечественные историки сразу же призвали Министерство образования отказаться от таких намерений, отмечая, что “изучение полноценного курса отечественной истории в вузах для современной молодежи едва ли не единственный источник адекватных представлений об историческом прошлом украинского народа, а его ликвидация нанесет серьезный ущерб нашей государственности”. Минобразования, в свою очередь, заявило, что не принимало и не будет принимать никакого решения о замене истории Украины в вузах на историю украинской культуры. “Отдельные заявления по этому поводу выглядят по меньшей мере странными”, – отметили в министерстве. Но курс “История украинской культуры” со следующего учебного года все же ввели, причем он будет обязательным для всех студентов – как гуманитариев, так и технарей.

С этой темы мы начали разговор с доктором филологических наук, заведующим кафедры украинского языка Национального университета “Киево-Могилянская академия” Ларисой Масенко.

Лариса Терентьевна, Вы – филолог, заведуете кафедрой украинского языка. Почему Вы озаботились судьбой курса “История Украины”, при том, что большинство историков молчат? Я видела по этому поводу разве что открытое письмо министру образования от преподавателя Тернопольского национального экономического университета Николая Лазаровича... Национальный язык, культура, историческая память – абсолютно взаимосвязанные вещи. Я не могла не откликнуться, потому что считаю огромной ошибкой вывести курс истории Украины из учебного плана вузов.

Я много занимаюсь социолингвистикой, формированием идентичности, вопросами формирования национального государства. Изучала опыт других стран. Ни одно государство не состоится как независимое национальное, если будет пренебрегать национальным языком, если исключит историю. Напротив, мы должны усилить изучение истории Украины, учитывая тот период денационализации, который пережили украинцы.

Вся деятельность Ивана Вакарчука свидетельство его проукраинскости и патриотизма...

Конечно. Я и не сомневаюсь в этом. Мне нравится все, что он делает для государственного языка.

Министр призывал ввести историю культуры Украины в вузах с такой аргументацией: во-первых, история Украины дублирует школьный курс истории, во-вторых, понятие “культура” очень широкое – это не только искусство и литература, но и культура политическая, религиозная, военная и т. д. Может, историки неправильно поняли министерскую инициативу?

Во-первых, Вакарчук – львовянин, и он не видит угрозы. У них все люди сознательные, они воспринимают и знают историю Украины. Он, возможно, не осознает, насколько запущена ситуация в том же Харькове или Донецке, куда я езжу с лекциями. Какое там оказывается сопротивление порой среди самих преподавателей и украинскому языку, и той же истории. В Донецком государственном университете кафедру теории литературы и художественной культуры возглавляет украинофоб! И как там тогда будет преподаваться украинская культура?

Наибольшая угроза от таких новаций – усиление русификации и денационализации. История Украины – это один из немногих предметов, который формирует идентичность и национальное самоуважение. Все, что сейчас делается в информационном пространстве, будет перенесено в предмет культурологии.

Но в конце концов в Минобразования решили пойти на компромисс: и историю Украины оставить, и историю украинской культуры ввести. Вы думаете, это лучший возможный вариант решения проблемы?

Введение курса украинской культуры – это очень хорошо. Но перед этим нужно хорошо продумать и определить его концепцию, разработать систему преподавания, создать учебники.

Я уверена, если этот курс введут, то на востоке его начнут изучать по российским учебникам, потому что в Москве много качественных учебников культурологии, а у нас очень мало. У нас половину предметов изучают по российским учебникам.

А вот Иван Вакарчук сказал, что не видит проблемы учебников культурологии: и научные работники есть, и времени для написания ко второму семестру следующего учебного года хватит... Я бы все же на такое нововведение дала больший срок – 2–3 года. На разработку концепции, написание учебников. Ведь в условиях нашей языковой ситуации вокруг него могут возникнуть спекуляции.

Курс истории украинской культуры нужен, но только в том случае, если он будет преподаваться правильно. В восточных регионах его смогут подменить “российской культурой”.

Я думаю, министр просто не изучил глубоко этот вопрос. Возможно, он не знает, что у нас нет еще концепции украинской культуры, что специально размывается граница между украинской и российской культурами, а нам нужно четко ее отделить.

Мы никого не утесняем. Национальные меньшинства имеют бесспорное право на свою культуру. Но нужно учесть, что у нас национальные меньшинства денационализированы. У нас только пишут о концепции многокультурности, а какая у нас может быть многокультурность? Мы делали подсчеты массового опроса по всей Украине – у нас родным языком другой, чем украинский и русский, считают лишь 1,5% население. А говорят на этом родном языке – менее 1%.

У меня есть определенные замечания к книге «История культуры» Мирослава Поповича. Он считает, все, что создано на русском языке – это украинская культура. Шевченко называет украинским русскоязычным интеллигентом. А это едва ли не один на сегодня учебник украинской культуры.

Люди типа Петра Толочко, Дмитрия Табачника говорят, что все должно быть украинской культурой – и то, что создано в Украине на русском языке, – это все равно украинская культура...

Вспомните проект “100 великих украинцев”, когда антиукраинский Булгаков попадает в список “великих украинцев”. Петр Симоненко даже Ленина предлагал. Так же с украинской культурой. Бесспорно, национальная культура должна преподаваться, но ни в коем случае не подменять историю.

Разве русскоязычная литература современных писателей, того же Андрея Куркова – это не украинская культура?

Нет... Я считаю, что это писатель российского происхождения, который пишет на своем родном языке. Курков, кстати, сейчас начал писать по-украински. Так и должно быть. Если крымскотатарский писатель написал произведение на своем родном языком, мы же не сможем его читать, его нужно перевести на украинский, а в отношении российских писателей – мы не допускаем, что их тоже нужно переводить.

А как тогда быть с Гоголем? Не будем впадать в крайности. С Гоголем очень сложно. Первые произведения у него на украинскую тематику, много элементов украинского языка, он пишет “Андрий”, а не “Андрей”. Но писал он по-русски, и потому он принадлежит преимущественно российской культуре...

Если мы примем сейчас, что культура, которая создается на русском языке, – украинская, то у нас и дальше будет вытесняться действительно украинская культура.

Украинский язык даже еще не стал языком межнационального общения. А государственный язык должен быть языком межнационального общения. Этого нет. В Украине, по советской традиции, преимущественно русский язык межнациональный. Если мы включим русский, то мы размоем и без того нечеткую границу между двумя культурами, конкурирующими на нашей территории. Есть размытая идентичность... Когда абсолютно легко агитировать людей за имперские ценности, мол, в России очень хорошо и нужно туда возвращаться.

У нас большая прослойка русскоязычных, но украиноментальных людей. Не думаете ли, что такие подходы: украинское – только то, что украиноязычное, – будет восприниматься в обществе не лучшим образом?

Какие подходы? Никто не вмешивается в вашу частную жизнь. Если вы в повседневной жизни говорите по-русски, так и говорите себе, вам же никто этого не запрещает. Пойдите на Петровку – там все московские издания. Кто же вас притесняет? Мы просто говорим о защите украинской культуры.

Я сама знаю многих русскоязычных людей, которые являются украинскими патриотами. Но действуют определенные законы социума. Возьмите Крым, где преобладает русскоязычное население. Попробуйте там ввести украинский язык...

Я уверена, что виновата наша верхушка, которая в свое время не настояла на украинизации Крыма. Хотя в свое время в Симферополе люди в украинскую гимназию очередь с ночи занимали, всем места не хватало. Но посмотрите, что там сейчас происходит.

В Севастополе исключают украинский, а в Донецке Шевченко (секретарь горсовета) запретил расширять сеть украинских детсадов и школ. Они могут довести до конфликта внутри общества.

У нас нет конфликта между русскоязычным и украиноязычным населением. Это все провоцируется политиками. Я против агрессии, когда иногда оскорбляют русскоязычных. Но так же оскорбляют украиноязычных в Донецке и том же Крыму.

Французский историк Марк Феро, писал, что нет единой, общей для всех истории. Версия всемирной истории того или иного события отличается от национальной версии истории, страны или общества, которое было участником события. Очень часто национальная история отличается от той, которую преподают в тех же школах диаспор. Будет ли история Украины, которая преподается в школах и институтах, совпадать с версией, например, британских исследователей?

А почему нет? “История Европы” Нормана Дейвиса полностью совпадает с нашей версией.

Наш взгляд на себя нам нужно пропагандировать в западной науке. Тот же Дейвис интересно заметил: когда некие позитивные факты, происходившие во времена СССР, касались украинцев, то в западных историях их называют “советскими людьми”, а когда речь идет о преступлениях, то обязательно подчеркивается, что это украинцы.

Сейчас Москва применяет концепцию унижения украинцев. Когда нам при посредничестве Москвы пишут историю украинцев – мы должны противопоставить этому свою историю.

Мы должны сами знакомить мир с нашей историей, а не оглядываться, понравится ли она соседям. Россия не согласовывает с нами свои учебники.

А вы согласны с таким тезисом: какой бы ни была история, она должна быть написана так, чтобы не портить наши отношения с Россией?

К сожалению, сейчас это почти невозможно. Если бы Россия развивалась как демократическая страна, тогда это могло бы быть.

Дело в том, что россияне присвоили часть нашей истории. Весь советский период Киевская Русь трактовалась как общая “колыбель” украинцев, россиян и белорусов. Вот с поляками мы уже можем не конфликтовать по поводу нашей и их трактовки истории. А у нас ведь с поляками в прошлом тоже были непростые отношения. Однако Польша сейчас демократическая страна, ее элита не собирается менять границы. Нужно сказать, что и демократическая часть российской интеллигенции поддерживает нашу государственную независимость, потому что если мы удержим демократию, то появится надежда и у них.

Беседовала Анна Ященко