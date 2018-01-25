Житомирский горсовет направил на программу защиты животных почти 6 миллионов гривен

Житомирский горсовет направил на программу защиты животных почти 6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало сегодня большинство депутатов горсовета.

Речь идет об утверждении городской программы «Житомир – дружественный город к животным» на 2018-2020 годы.

На ее реализацию направят 5 млн 912 тыс. грн из городского бюджета.

Средства пойдут на мероприятия по надлежащему обращению с бездомными животными - их стерилизацию, прививки от бешенства, и тому подобное.

Также в городе введут электронную базу данных учета, регистрации и идентификации беспризорных и домашних животных.

Деньги пойдут и на создание ветеринарной клиники, кабинета функциональной диагностики и кинологического центра.

Среди прочего, в Житомире также будут проводить информационно-просветительские мероприятия относительно гуманного обращения с беспризорными животными.

Эта работа ранее уже проводилась в городе. "Стерилизация бездомных животных ООО «Четыре лапы Украина» в течение 2012-2017 годов и на базе КП «Центр защиты животных» Житомирского городского совета в течение 2017 года обеспечила динамику снижения их численности на территории города",- отмечают в пресс-службе горсовета.