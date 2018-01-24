Львовские городские автобусы объявили в розыск – транспорт задерживает и изымает полиция

Министерство юстиции Украины официально объявило в розыск все 160 автобусов крупнейшего львовского перевозчика – коммунального АТП-1, а также обязало полицию задерживать этот транспорт, доставлять его на штрафплощадку и изымать документы на него.

Как сообщает «ZAXID.net» сейчас полиция задержала уже семь автобусов, среди которых – четыре новых «Электрон». Отмечается, что изъятие городских автобусов связано с отказом Львовского горсовета выплатить долг за приобретенные в 2009-2010 годах 32 автобусы ЛАЗ.

Читайте такжеВ первом же рейсе обновленной электрички Львов-Здолбунов вандалы повредили сиденья (фото)В октябре суд наложил на все 160 автобусов АТП-1 арест, а решение об объявлении транспорта в розыск было принято отделом принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 28 декабря.

Согласно решению, полиция внесла номера всех разыскиваемых автобусов в систему «Рубеж», которая автоматически выявляет автомобили, находящиеся в розыске. Системой «Рубеж» оборудованы все стационарные посты и часть патрульных автомобилей полиции. При ее срабатывании полицейские обязаны задержать транспорт и доставить его на штрафплощадку.

По словам директора АТП-1 Ореста Хамулы, по состоянию на вечер 23 января полиция уже забрала на штрафплощадку три старых крупногабаритных автобуса, а на четыре новые «Электрона» полиция изъяла документы, следовательно, они не могут выезжать с территории АТП-1.

Сообщается, что арест на все имущество и счета АТП-1 наложен за долг в 28 млн грн перед ООО «Львовские автобусные заводы» за приобретенные в 2009-2010 годах автобусы ЛАЗ.

В октябре прошлого года местные депутаты уже принимали решение о меморандуме между ООО «Оптимум Фактор» (которое получило от ООО «Львовские автобусные заводы» право требования долга), АТП-1 ЛГКП «Львовтеплоэнерго» и ЛКП «Львовводоканал». По условиям меморандума, АТП-1 должен заплатить «Оптимум Фактор» 19,6 млн грн, а еще 4 млн долга должно было быть списано. Кроме того, «Оптимум Фактор» должен уплатить "ЛАЗу" долги за тепло и воду.

Однако уже во время следующего заседания сессии депутаты Львовского горсовета приняли новое постановление, которым отказались от подписания меморандума. Причиной стало то, что «Львовские автобусные заводы» до сих пор не выплатило своим работникам задолженность по заработной плате. На заседание сессии Львовского горсовета 25 января, как сообщается, вынесут новое постановление о меморандуме.

Отмечается, что Львовский автобусный завод выкупил и довел до банкротства российский бизнесмен Игорь Чуркин. Холдинг остановил производство в 2014 году. Сейчас ООО «Львовские автобусные заводы», которое находится в процессе прекращения, официально записанно на Игоря Чуркина и ряд компаний, зарегистрированных в Канаде и Великобритании.