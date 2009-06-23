Пограничники поймали в Днестре беглеца из Чернигова

В Винницкой области пограничники заставы "Лядово" Могилев-Подольского пограничного отряда задержали 23-летнего мужчину, который сбежал из-под стражи из здания Носовского райотдела управления МВД в Черниговской области и пытался попасть в Молдову, переплыв Днестр.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Могилев-Подольского пограничного отряда.

По его словам, мужчина был задержан пограничниками при попытке переплыть Днестр в районе села Лядово.

Задержанный подозревается в совершении ряда тяжких преступлений. После установления его личности злоумышленник был передан сотрудникам Министерства внутренних дел.