Вандалы изуродовали центральную площадь Подола в Киеве (фоторепортаж)

Неизвестные обрисовали из баллончиков все, что только можно, на центральной площади Подола.

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В частности, на площади обрисованы все урны, сообщает Depo.Киев. Также в результате действий вандалов пострадал местный туалет. Даже вход обрисован.

Кроме того, в краске и различных надписях стенд, извещающий, какой будет Контрактовая площадь после полной реконструкции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 декабря 2017 года произошла очередная попытка осквернить мемориал Вечной Славы - вандалы снова залили цементным раствором Вечный огонь.