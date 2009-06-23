527 беспризорных детей выявлено в Одессе и райцентрах

В ходе профилактических рейдов на улицах Одесы и сельских райцентров милиция выявила 527 беспризорных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на совещании в Одесской облгосадминистрации начальник областной службы по делам детей Людмила ШВЫРЕВА.

По ее словам, из общего количества «беспризорников» почти 9 процентов составили те, кто ранее уже встречался инспекторам службы по делам детей.

Л.ШВЫРЕВА отметила, что «в текущем году сотрудники правоохранительных органов составили 853 протокола в отношении родителей, ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности, возбуждено 11 уголовных дел по статье 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или забота).

Вместе с тем, констатировала руководитель службы по делам детей, «в бюджете облуправления МВД нет 2,1 млн. грн. для завершения ремонта приемника-распределителя для бездомных детей». По этому поводу служба детей уже обращалась к руководству облгосадминистрации, однако средств на ремонт здания Кабмин не выделяет.

Между тем, приемник-распределитель в Одессе крайне необходим. Поскольку приходится, по ее словам, отправлять большие группы беспризорных детей, прибывающих в портовый город из разных регионов, в соответствующее столичное учреждение.