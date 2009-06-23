Мировые цены на нефть снизились

00:41, 23 июня 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 22 июня на ведущих нефтяных биржах понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 66,98 (-2,21) долл./барр. (с поставкой в августе);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 66,93 (-2,62) долл./барр. ( с поставкой в июле).

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