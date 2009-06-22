Бизнесмен выпрыгнул с 12 этажа во время обыска

В Одессе подозреваемый в причастности к деятельности в составе организованной преступной группы (ОПГ) предприниматель выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 12 этаже дома, и погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, инцидент произошел после проведения санкционированного обыска в квартире директора одного из частных предприятий работниками УБОП ГУМВД Украины в Винницкой области.

Во время обыска в квартире подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его причастности к деятельности в составе ОПГ, а именно: платежные документы на перечисление денежных средств, документы на приобретение золотых слитков, документы на строительство частного имения, а также грузо-таможенные декларации, которые разоблачают преступную деятельность фигуранта уголовного дела.

Закончив обыск, следователи предложили подозреваемому согласно с действующим законодательством подписать протокол, однако предприниматель неожиданно выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 12 этаже дома. От полученных травм он умер.

По данному факту проводится служебная проверка.