Бизнесмен выпрыгнул с 12 этажа во время обыска

21:59, 22 июня 2009
Общество
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Проводится служебная проверка

В Одессе подозреваемый в причастности к деятельности в составе организованной преступной группы (ОПГ) предприниматель выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 12 этаже дома, и погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, инцидент произошел после проведения санкционированного обыска в квартире директора одного из частных предприятий работниками УБОП ГУМВД Украины в Винницкой области.

Во время обыска в квартире подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его причастности к деятельности в составе ОПГ, а именно: платежные документы на перечисление денежных средств, документы на приобретение золотых слитков, документы на строительство частного имения, а также грузо-таможенные декларации, которые разоблачают преступную деятельность фигуранта уголовного дела.

Закончив обыск, следователи предложили подозреваемому согласно с действующим законодательством подписать протокол, однако предприниматель неожиданно выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 12 этаже дома. От полученных травм он умер.

По данному факту проводится служебная проверка.

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