За взятку задержан мэр города
21:46, 22 июня 2009Общество
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Сообщение из Донецкой области
В Донецкой области за взятку задержан мэр одного из городов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, городского голову задержали сотрудники прокуратуры во взаимодействии с оперативными работниками СБУ после получения им взятки в сумме 20 тыс. гривен.
По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины – «получение взятки». Проводится досудебное следствие.
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