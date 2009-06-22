За взятку задержан мэр города

В Донецкой области за взятку задержан мэр одного из городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, городского голову задержали сотрудники прокуратуры во взаимодействии с оперативными работниками СБУ после получения им взятки в сумме 20 тыс. гривен.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины – «получение взятки». Проводится досудебное следствие.