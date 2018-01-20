Порошенко встретился с главой УПЦ Московского патриархата – говорили о пленных (фото)

Украина ждет освобождения из плена боевиков еще нескольких военнослужащих.

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Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во время встречи главы государства Петра Порошенко с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и представителем президента в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко.

Глава государства сказал спасибо украинским церквям за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

«Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России», - подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, что «Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой».

«Вы видели, с каким большим энтузиазмом и радостью перед Новым годом украинцы встречали 74 освобожденных из плена», - сказал президент, напоминая о всеукраинском флешмобе «#ЗустрінемоСвоїх».

Он также сообщил о встрече с семьями тех, кто остался на оккупированной территории в тюрьмах.

«Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой», - сказал Порошенко.

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

Предстоятель УПЦ МП пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

«Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы», - отметил он.

В свою очередь Геращенко поблагодарила президента за то, что «даже в выходные он делает все для освобождения наших заложников».

Она также напомнила, что накануне глава государства помиловал человека, что должно способствовать дальнейшему процессу освобождения украинцев. (15 января Геращенко сообщила, что президент помилует «гражданку К.», совершившую преступление против Украины, для продолжения процесса освобождения украинских заложников - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 4 января на встрече с освобожденными военнопленными предстоятель УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь подала списки для дальнейшего обмена пленными.

Он отметил, что речь идет об обмене примерно «10 на 10», списки проверяются, людей идентифицируют.

Справка УНИАН. 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».