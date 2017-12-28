Слезы счастья: как встречали освобожденных из плена на Донбассе (фоторепортаж)

09:36, 28 декабря 2017
Общество
3948

Президентский самолет с пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе.

Вчера, 28 декабря, прошел большой обмен пленными на Донбассе. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Президентский самолет с 73 украинскими пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встретили родственники.

Читайте такжеПорошенко пообещал создать "музей оккупации" в подвалах Донбасса, где держали пленных

Ранее сообщалось, что обмен заложниками согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с Российской Федерацией. Обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен пленными#обмен пленными завершился#встретили пленных с Донбасса