Бойцы «Беркута» заблокировали входы в здание «Укртранснафты»

Более 50 бойцов спецподразделения «Беркут» прибыли в офисное здание ОАО «Укртранснафта», где находится центральное диспетчерское управление, и заблокировали все входы и выходы.

Как передает корреспондент УНИАН, в здании на улице Кутузова, 18/7, на 7-м этаже, где находится приемная временно отстраненного председателя правления «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА, находятся 7 бойцов «Беркута» и 4 сотрудника милиции.