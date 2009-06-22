В Киеве открылось Посольство Ирака

Сегодня, 22 июня 2009 года, в г. Киеве по ул. Зверинецкой, 35, состоялось официальное открытие посольства Республики Ирак в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства Ирака в Украине, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Ирак по вопросам политического планирования и двусторонних связей Лябида АБАВИ, заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН, заместитель министра промышленной политики Украины – председатель украинской части иракско-украинской совместной межправительственной комиссии Виктор ПАДАЛКО и ряд послов иностранных государств, аккредитованных в Украине.

В своем выступлении Л.АБАВИ выразил благодарность от имени иракского народа за поддержку Украины в свержении режима Саддама Хусейна и поддержку безопасности в регионе. Он также выразил уверенность в перспективах иракско-украинских торговых отношений, поскольку теперь Ирак заинтересован в сотрудничестве с украинскими компаниями в отрасли ТЭК, сельского хозяйства, а также в восстановлении инфраструктуры страны.

23 июня 2009 года состоится подписание Протокола о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел обоих государств. Визит иракской делегации будет продолжаться до 24 июня 2009 года.

После свержения режима С.Хусейна дипломатическая миссия Ирака возобновила свою работу в Украине в 2007 г. С 1 июля 2007 года посольство Республики Ирак в Украине возглавляет Полномочный министр, Временный Поверенный в делах Халид Джасим АЛЬ-ШАМАРИ.