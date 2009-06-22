Банковской системе Украины угрожают чужеземные рейдеры?

Попытка рейдерского захвата одного из самых стабильных украинских банков может дестабилизировать банковскую систему Украины. Такое мнение в интервью УНИАН высказала заместитель председателя правления ОАО «БТА Банк» (Украина) Наталья СЕРГЕЕВА.

По ее словам, «рейдерская атака, предпринятая на украинский "БТА Банк", может свести на нет усилия Национального банка Украины, правительства и других органов власти, направленные на стабилизацию работы банковской системы Украины».

Как заявила Н.СЕРГЕЕВА, такие провокационные действия могут привести к углублению финансовой нестабильности в Украине и отпугнуть иностранных инвесторов, которые будут в дальнейшем вкладывать деньги в страну.

Российские СМИ сообщали, что в настоящее время между казахской стороной и российским Сбербанком ведутся вялотекущие переговоры о возможном приобретении активов казахского банка.

«Попытки со стороны АО "БТА Банк" (Казахстан) любыми способами увеличить свою долю в акционерном капитале других финансовых учреждениях, в том числе и в Украине, направлены, в первую очередь, на увеличение привлекательности в глазах единственного потенциального покупателя – Сбербанка России и напоминают действия утопающего, хватающегося за соломинку. В данном случае, речь не идет об учете интересов украинских акционеров и вкладчиков», - считает директор консалтингового агентства «Austin» Анатолий ГРИШКОВЕЦ.

Как сообщалось, на прошлой неделе украинский "БТА Банк" заявил о предотвращении рейдерской атаки на его активы. По словам заместителя председателя правления банка Н.СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина). После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка.

Справка УНИАН. Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг украинского банка ОАО «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтинга – долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Прогноз кредитного рейтинга – стабильный.

ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03.04.09). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»), что свидетельствует о высокой надёжности Банка.

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.