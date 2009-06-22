Стоимость жилья на вторичном рынке Киева падает (цены по районам)

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 15 по 21 июня т.г. снизилась на 0,26% (4 долл.) – до 1492 долл./кв. м

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1085 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2524 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,52% (13 долл.) – до 2524 долл.; Голосеевском – на 0,47% (7 долл.) – до 1504 долл.; Подольском – на 0,49% (7 долл.) – до 1383 долл.; Соломенском – на 0,07% (1 долл.) – до 1356 долл.; Деснянском – на 0,53% (6 долл.) – до 1130 долл.

При этом рост стоимости жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,32% (13 долл.) – до 1927 долл. за 1 кв. м; Святошинском – на 0,38% (5 долл.) – до 1229 долл. за 1 кв. м; Дарницком – на 0,08% (1 долл.) – до 1085 долл. за 1 кв. м;

В то же время в Оболонском районе стоимость 1 кв. м жилья стабилизировалась на уровне 1501 долл.; в Днепровском районе – на уровне 1216 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 1,14% (17 долл.) – до 1501 долл./кв. м, в 2008 году – на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.