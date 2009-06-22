В Донецке за долги арестовали 68 квартир

В Донецке за долги перед коммунальным предприятием «Донецкгорводоканал» за май у населения арестовано 68 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, в целом в 90% случаев государственные исполнители выписывают постановления на арест с формулировкой «запрет на отчуждение квартиры», в 4% - с постановлением «арест на автомобили», и лишь 1% должников получает уведомление о наложении ареста на «все имущество». Как отметили в юридическом отделе КП «Донецкгорводоканал», все зависит от суммы долга: чем он выше, тем жестче в своих решениях судебные исполнители.

Всего с начала года в Донецке государственными исполнительными службами было арестовано около 173 квартир за долги перед водоканалом.