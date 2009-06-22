Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился, по сравнению с 21 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,58-7,65 грн./долл., по продаже – 7,66-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 21 июня, и составляет 10,58/10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,65 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,9% по сравнению с 21 июня и составляет в среднем 0,2316 грн./рубль, продажи – повысился на 1,9%, до 0,2502 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,238-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,59 грн./евро, что на 0,7% дешевле, чем вчера, продажи – 10,72 грн./евро, что незначительно дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9% по сравнению с 21 июня и составляет в среднем 0,2321 грн./рубль, продажи – на 3%, до 0,2523 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,62/7,68 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,58/7,75 грн., евро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,64/7,67 грн., евро – 10,63/10,71 грн., рубль – 0,245/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6168, к евро – 10,611726, к российскому рублю – 0,24449.