Укрзализныця урезала зарплаты, чтобы избежать увольнений - гендиректор

Для того чтобы избежать массовых увольнений работников на “Укрзалізниці” прибегли к уменьшению заработных плат до уровня средних по стране.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК винтервью «Зеркалу недели».

В результате мирового финансово-экономического кризиса, отметил он, “Укрзалізниця” вынуждена была прибегнуть к экономии и на заработной плате. По словам М.КОСТЮКА, собрали коллектив, пригласили профсоюзы и вместе обсудили этот болезненный вопрос. “Предложили два выхода: первый - сократить по меньшей мере 20 тысяч работников. И второй - мобилизоваться, зашить карманы и всем работать, получая зарплату меньше, чем хотелось бы, но на среднем уровне украинского общества”, - рассказал гендиректор. Профсоюзы непросто восприняли предложение руководства, но ответственность победила и люди согласились на второй вариант. “Таким образом, на протяжении первого квартала года железнодорожники добровольно положили на алтарь антикризисной борьбы 500 млн. грн. Зато удалось избежать сокращения рабочих мест, а что значит потеря работы в период спада производства - объяснять не нужно никому”, - отметил М.КОСТЮК.