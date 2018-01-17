Спасатели переведены на усиленный режим несения службы

Силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы.

Об этом в Facebook сообщает Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на председателя ГСЧС Николая Чечеткина.

«Силы ГСЧС, а это около 2 тыс. техники и 7 тыс. человек, переведены на усиленный режим несения службы», - отметил Чечеткин.

По его словам, на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта, а в Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

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Как отметил Чечеткин, погодные условия будут ухудшаться, и пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утром четверга, 18 января.

По информации МВД, для безопасного проезда на дорогах привлечено 1,3 тыс. единиц техники.

"Для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников "Укравтодора", а чрезвычайники переведены в усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении МВД.