В Киеве открыли мемориальную доску в память о погибшем украинском журналисте Тарасе Процюке

В центре Киева открыли мемориальную доску в память о погибшем в 2003 году в Ираке украинском тележурналисте Тарасе Процюке.

Как передает корреспондент УНИАН, мемориальная доска установлена на улице Богдана Хмельницкого, 8/16, где в 1990-е и начале «нулевых» годов находился офис международного информационного агентства Reuters.

На церемонии присутствовали друзья и коллеги Процюка.

Телеоператор Reuters Процюк был убит 8 апреля 2003 года во время выполнения телевизионной съемки движения колоны американской бронетехники по Багдаду. Американский танк по ошибке принял линзу телекамеры за прибор наводчика и осуществил выстрел боевым снарядом по отелю с зарубежными журналистами. Вместе с Тарасом погиб также оператор одного из испанских телеканалов.

До своей последней командировки в Ирак Процюк в качестве телеоператора работал на многих войнах и военных конфликтах на рубеже XX и XXI веков. В частности, он снимал расстрел Белого дома в Москве и разрушение российскими солдатами Грозного, работал в странах бывшей Югославии, Нагорном Карабахе, странах Ближнего Востока и Афганистане. На момент гибели Тарасу было 35 лет. 16 января 2018 года ему исполнилось бы 50 лет.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Гомон, который несколько лет боролся с онкозаболеванием.