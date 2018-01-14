Известный украинский журналист умер от рака

В ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Гомон, который несколько лет боролся с онкозаболеванием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена журналиста Татьяна Гомон.

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«Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц», - написала она.

Татьяна Гомон отметила, что информация о дате и месте прощания будет обнародована в понедельник.

Как сообщал УНИАН, во Львове от страшной болезни умер волонтер. Почти год Андрей Бойко боролся с онкологическим заболеванием.