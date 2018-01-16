Оккупанты в Крыму приговорили Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии: МИД обещает усилить давление на РФ

Сегодня, 16 января 2018 года, подконтрольный российским оккупантам Раздольненский райсуд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже отреагировал на незаконное осуждение, написав в Twitter, что виновные в таком вердикте суда понесут наказание.

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"Фейковая судебная система оккупационной власти бессильна против людей несгибаемой воли. Последнее слово в суде Владимира Балуха – установка свободного человека всем нам. Виновные в этом беспределе понесут наказание", - отметил Климкин.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Украина будет усиливать международное давление на Россию для освобождения активиста.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ по освобождению В.Балуха", - сообщила Беца в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала активиста Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей. При рассмотрении апелляционной жалобы приговор был отменен, а дело направлено на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест сроком на два месяца.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.