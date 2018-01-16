Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков и оружия

Государственная фискальная служба и Управление офиса по борьбе с наркотикам и преступностью (УНП) ООН подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит Украине присоединиться к глобальной системе контроля за международными контейнерными перевозками для предотвращения нелегального оборота наркотиков и оружия.

Соответствующий меморандум был подписан и.о. главы ГФС Мирославом Проданом и директором Департамента анализа и общественных связей офиса управления по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП) ООН Жаном-Люком Лемайо.

«Сегодня подписан документ, который позволит открыть новую страницу в противодействии незаконного перемещения наркотиков, оружия и других запрещенных вещей через государственную границу Украины», - сказал в ходе подписания документа Продан.

Он отметил, что участие нашей страны в глобальной программе контроля за контейнерными перевозками позволит присоединиться к совместным усилиям многих стран мира, которые при поддержке ООН борются с транснациональной преступностью.

«Мы шли к этому с 2015 года…Таможенные органы Украины получат возможность отслеживать контейнерные перевозки по всему миру», - сказал Продан.

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По словам руководителя ГФС, в 2017 году таможнями было оформлено 4,8 млн контейнеров, которые ввозились в Украину и было выявлено 1200 фактов перевозки наркотических веществ, 900 фактов незаконного перемещения оружия и боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, по словам Продана, учитывая значительный транзитный потенциал территории Украины, в частности, ее морских портов, присоединение нашей страны к Программе ООН по контролю за контейнерами могло бы стать действенным инструментом повышения безопасности контейнерных перевозок по территории украинского государства.

По оценкам правительства, транзит товаров через территорию Украины при благоприятных логистических условиях может увеличиться в 20 раз и достигнуть 300 млрд долл.