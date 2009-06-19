Тимошенко подчеркивает важность сотрудничества с США

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с американской делегацией во главе с Особым посланником по энергетическим вопросам в Евразии Государственного департамента США Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности и перспективы реализации двусторонних энергетических проектов. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула важность развития сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере.