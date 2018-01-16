Киевского судью уволили за аресты активистов Майдана

Высший совет правосудия уволила судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за то, что он выносил решение об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

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По ее данным, еще в июле 2017 года вторая дисциплинарная палата Совета правосудия внесла отношении судьи представление о его увольнении. Причина - "вынесение судьей постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста" во время Революции достоинства.

Дзюба обжаловал решение дисциплинарной палаты в ВРП, но совет эту жалобу отклонил. "Учитывая указанное, Высший совет правосудия постановила освободить Дзюбу Александра Анатольевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно дело о нападении четырех "экс-беркутовцев" на активистов Автомайдана направили в суд.