Киевского судью уволили за аресты активистов Майдана
Судья Днепровского райсуда Киева Александр Дзюба выносил решения об арестах активистов Евромайдана.
Высший совет правосудия уволила судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за то, что он выносил решение об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
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По ее данным, еще в июле 2017 года вторая дисциплинарная палата Совета правосудия внесла отношении судьи представление о его увольнении. Причина - "вынесение судьей постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста" во время Революции достоинства.
Дзюба обжаловал решение дисциплинарной палаты в ВРП, но совет эту жалобу отклонил. "Учитывая указанное, Высший совет правосудия постановила освободить Дзюбу Александра Анатольевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, недавно дело о нападении четырех "экс-беркутовцев" на активистов Автомайдана направили в суд.