Дело о нападении четырех "экс-беркутовцев" на активистов Автомайдана направили в суд
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении четырех бывших работников расформированного столичного спецподразделения «Беркут» МВД по делу об избиении 18 активистов Автомайдана в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве.
Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
«Департаментом специальных расследований направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении четырех бывших сотрудников столичного спецподразделения милиции «Беркут», которые долгое время разыскивались и в прошлом году были задержаны по подозрению в превышении власти и избиении 18 активистов общественного движения «Автомайдан» и посторонних граждан в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, что также сопровождалось повреждением их автомобилей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-«беркутовцам» также инкриминируются служебный подлог официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний, объединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.
Действия обвиняемых квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.
Комментируя обвинения в ГПУ отметили, что ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины - превышение власти по предварительному сговору группой лиц, то есть умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа действий, которые выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, сопровождаемых насилием, – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Читайте такжеИзбиение студентов на Майдане: дела по 8 обвиняемым переданы в судВ ноябре прошлого года руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что в преступлениях против Майдана судами признаны виновными 48 человек.
21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно.
В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.
Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получив названия "Евромайдан", "Майдан", а позже – Революция достоинства. В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.