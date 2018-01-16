"Наш класс жил мирно без тебя": ученики школы на Запорожье сняли на видео поведение агрессивного одноклассника (видео)

В селе Осипенко Запорожской области разгорелся школьный скандал из-за ученика, который ведет себя агрессивно.

Мамы учеников третьего класса пожаловались, что мальчик срывает уроки и нападает на детей, передает ТСН.uа.

Журналисты получили видео урока по охране труда. На нем видно, что мальчик громко протестует против начала урока. Дети начинают с ним словесную перепалку.

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Классный руководитель некоторое время не вмешивалась в громкий разговор, а потом попыталась успокоить мальчика, пригрозив вызвать его бабушку.

Как известно, мальчик потерял маму и находится под опекой у бабушки. В ноябре его перевели в этот класс из параллельного.

"Наш класс жил мирно и дружно без тебя. И нечего тут свои правила выдвигать", - говорит на видео учительница.

Остальные дети ее поддержали. Мальчик тоже не смолчал, и кто-то из класса предложил ему сомкнуть рот, после чего мальчик встал и швырнул учебником в одноклассника.

Как сообщал УНИАН, в Киеве восьмилетний мальчик избивает сверстников, учителей и руководство школы - открыто 12 уголовных дел.