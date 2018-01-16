"Вы видите лица солдат": в штаб-квартире НАТО открылась фотовыставка о войне на Донбассе (фоторепортаж)

В штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) открылась фотовыставка «Лица мира» известного волонтера Дмитрия Муравского.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, выставка вызвала значительное внимание со стороны представителей Альянса. В рамках мероприятия также была представлена книга Муравского «Через войну. Взгляд волонтера», изданная на английском языке.

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Открывая выставку, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, посол Таджани Илдем высказал мнение, что фотографии «придают настоящее ощущение того, что может сотворить война». «Мы можем видеть драму, в то же время мы можем видеть в глазах надежду на будущее. Все эти фото отражают трудности в Украине после незаконной и нелегальной аннексии Крыма и конфликт, который продолжается на востоке Украины», - сказал представитель Альянса. При этом он подчеркнул, что для международного сообщества важно «соблюдать наши принципы и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность стран».

Майор нидерландской армии Сибрен Волф говорит, что «очень впечатлен фотографиями». «Это очень хорошая идея - показать в НАТО, что происходит в Украине. Вы видите лица солдат, которые уже долгое время находятся в трудной ситуации. Вы видите их глаза. Это очень хорошие фотографии, и очень хорошая выставка», - поделился он своими впечатлениями.

Один из организаторов выставки, председатель БО «Фонд Информационно-координационный центр» Оксана Гаврилюк отметила, что цель этой выставки - показать обществу за рубежом, что такое война, показать, что это - «обычные люди, вчерашние учителя, выпускники военных вузов, кандидаты наук, которые сейчас командуют минометной батареей, это молоденькие девушки, которые уже во время войны получили черные береты морской пехоты, но все они положительные, прекрасные». «Мы хотим показать, что все, кто просто живет, пьет кофе, любит, занимается своей семьей, должны быть благодарны и понимать, что происходит на востоке Украины», - подчеркнула она.

В комментарии УНИАН Муравский выразил убеждение, что «мы делаем то, что мы должны делать». «Я уверен, что мы получим необходимый результат. А это - более глубокое понимание того, что происходит у нас на востоке. Если люди, которые принимают решения, которые влияют на решения, немного глубже и внимательнее посмотрят на фото, почитают книгу, я думаю, что их позиция относительно того, что происходит, будет более объективной. И это то, чего мы хотим, чтобы они смотрели на ситуацию нашими глазами, глазами тех людей, которые там находятся, глазами ребят, которые сидят в окопах, и понимали, что то, что мы делаем, делается и для Европы, а не только для нас. Мы должны остановить орду, которая надвигается с востока. Это - миссия Украины», - сказал он.

Глава миссии Украины при НАТО, посол Вадим Пристайко в комментарии УНИАН отметил, что за три года войны на востоке Украины «у людей теряется ощущение остроты того, что в Европе происходит такой конфликт». «Такая выставка, без надрыва показывает людей в диком для нас окружении, это как раз то, что нам нужно. Если мы показываем, что это - крымский татарин, а это - этнический венгр, человек, который возвращается после 24-часового боя, отстаивая независимость Украины, это то, что мы, как посольство, не могли бы сделать, и это то, что делает наш художник. «Это производит серьезное впечатление на людей», - подчеркнул украинский дипломат.