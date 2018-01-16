Сутки в АТО: три обстрела боевиков, потерь среди личного состава нет

Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных cил Украины.

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За минувшие сутки боевики осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных cил Украины, в результате которых ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло, однако российско-оккупационные группировка не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия", - отмечают в пресс-центре.

В частности, на Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитника Зайцевого.

На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки позиции украинских военных были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках нарушений режима тишины не зафиксировано.