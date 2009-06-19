Васюник хочет взять у Китая в долг несколько миллиардов долларов

Украина рассчитывает получить несколько миллиардов долларов США кредита от Китайской Народной Республики на подготовку к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после встречи с делегацией деловых кругов КНР.

«Речь идет о готовности украинской стороны еще в 2009 году принять кредитные ресурсы для реализации только проектов строительства дорог под Евро-2012 на сумму от 500 млн. до 1 млрд. долларов. Общий пакет, который мы можем представить и представили китайской стороне, составляет несколько миллиардов долларов», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он сообщил, что визит китайской делегации в Киев будет продолжаться до 24 июня, и в конце визита украинская сторона намерена предложить китайским коллегам подписать рамочный документ о сотрудничестве.

И.ВАСЮНИК также выразил надежду, что на протяжении ближайших месяцев правительство сможет сообщить о конкретных проектах, которые будут реализоваться за счет кредитных ресурсов Китая.

Со своей стороны председатель китайской делегации ЧИ Чанхай отметил, что сегодня удалось договориться о будущих направлениях сотрудничества и подтвердить заинтересованность обеих сторон в развитии сотрудничества. По его словам, китайскую делегацию заинтересовало участие в проектах развития инфраструктуры, автомобильных дорог, железных дорог и т.д.

Председатель китайской делегации также сообщил, что КНР имеет большой опыт в подготовке к Олимпиаде-2008, и китайские специалисты готовы поделиться им с украинскими коллегами.

По поводу конкретных проектов, то стороны отметили, что более детальное планирование будет проводиться специалистами после завершения визита китайской делегации на межправительственном уровне.