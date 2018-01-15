На Одесщине начальник следственного отдела полиции "погорел" на взятке в $2 тысячи

В Одесской области сегодня задержан начальник следственного отдела полиции при получении взятки в размере 2 тыс. долл.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Одесской области, в понедельник, 15 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления СБУ разоблачили заместителя начальника Арцизского отдела полиции Главного управления Нацполиции в области – начальника следственного отдела.

Установлено, что правоохранитель требовал и получил от представителя юридической компании два транша в размере 2 тыс. долл. неправомерной выгоды. Взятку подозреваемый требовал за закрытие уголовного производства, открытого по факту умышленного уничтожения имущества.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении, отстранении от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины продолжается.