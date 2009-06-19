Тимошенко грозит губернаторам, что они не выйдут из зала заседаний

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что общая внутренняя задолженность по оплате за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. - предприятиями теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Как правительство и НАК «Нафтогаз» может делать такие чрезвычайные фокусы по расчетам с Россией за природный газ в то время, когда вся страна задолжала за газ 26 млрд. грн. – это как раз те деньги, которыми можно рассчитываться за газ, которые мы потребляем на протяжении всего года?», - поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает ситуацию, сложившуюся с внутренними расчетами за газ, чрезвычайной, сложной, напряженной и опасной. «Каждый месяц эта задолженность увеличивается, накапливается и превращается уже просто в трагедию для страны», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня никто из участников совещания не покинет зал заседаний до тех пор, пока не будет найдено решение и механизмы покрытия образовавшихся долгов перед НАК «Нафтогаз Украины». По ее словам, облгазы также имеют «фундаментальные масштабные задолженности».

«Во всей структуре долга – 26 млрд. грн. – предприятия теплокоммунэнерго имеют задолженность 7,7 млрд. Это, считайте, 1 млрд. долларов, который лежит и который государство не может использовать для оплаты за природный газ. Для сравнения в этом месяце нам нужно заплатить 250 млн. долларов, а в следующем, нам нужно заплатить (России) 1 млрд. долларов. Скажите, при таких долгах, может кто-то посоветует правительству, где ему, если не платит теплокоммунэнерго, брать деньги на расчеты?», - поинтересовалась глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что своевременные расчеты Украины с Россией за газ лежат в плоскости политической и экономической независимости.