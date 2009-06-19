Курс доллара в обменниках Киева

С 15 по 19 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках немного повысился и составляет 7,64/7,69 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 0,3% и сегодня составляет 10,60 грн./евро, продажи – незначительно увеличился, до 10,76 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 15 по 19 июня понизился на 1% и сегодня составляет 0,2312 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2514 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,65 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курсы покупки/продажи повысились на 0,4% за неделю).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,62 грн./евро (курс повысился на 0,2% с 15 июня), продажи – 10,77 грн./евро (курс повысился на 0,3%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,2% с начала недели и составляет в среднем 0,2304 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3%, до 0,2546 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,63/7,69 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,63/7,73 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,64/7,69 грн., евро – 10,63/10,77 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6174, к евро – 10,603421, к российскому рублю – 0,24493.