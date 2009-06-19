Катастрофа вертолета в Турции: пострадали трое украинцев

В Турции во время катастрофы вертолета пострадали трое граждан Украины - члены экипажа.

Еще двое граждан Турции, которые были на борту, погибли. Вертолет, который гасил лесные пожары с использованием специального устройства на внешней подвеске, сделал дозаправку. Но на высоте 25 метров внезапно произошло падение мощности обоих двигателей и машина упала в воду и затонула. На борту воздушного судна было пятеро людей. Украинцы - командир, второй пилот и бортинженер - находятся в больнице. Пилот-наблюдатель и представитель лесхоза - граждане Турции – погибли. В авиакомпании "Росьавиа", которой принадлежит вертолет сообщили, что экипаж был опытным, вертолет прошел регламентное обслуживание и был вполне исправен. Поисково-спасательные работы продолжаются. По оценке турецких медиков, состояние здоровья украинских граждан - удовлетворительное.

ICTV