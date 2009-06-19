Яворивский обещает показать Тимошенко старейший в Украине театр

Народный депутат Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ) обещает показать аварийное состояние Кировоградского музыкально-драматического театра премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, визит которой в Кировоград запланирован на конец июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера представителям кировоградских СМИ.

«Чтобы спасти здание театра от разрушения, необходимо несколько десятков миллионов гривень. Без вмешательства премьер-министра таких средств не найти. В конце июня Ю.ТИМОШЕНКО приедет в Кировоград на открытие нового завода по переработке подсолнуха и сои. Моя задача – завести ее в помещение театра, чтобы она увидела критическую ситуацию собственными глазами. Тогда можно будет говорить о выделении значительной суммы из Резервного фонда», - подчеркнул В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, около 2 млн. грн. будут выделены из Резервного фонда для изготовления проектной документации ремонтных работ в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, аварийное состояние, опасное для посетителей, стало причиной запрета с 1 мая 2009 года эксплуатации помещения Кировоградского академического музыкально-драматического театра им. Марка Кропивницкого. В последний раз помещение одного из самых старых театров Украины (построен в 1867 году) ремонтировалось в 1974 году после пожара.

На сегодня коллектив театра не прекращает деятельности, но в связи с обстоятельствами работает на гастролях.

Предварительная смета капитального ремонта помещения театра составляет более 40 млн. грн.