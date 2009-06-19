Киевсовет дал бесплатный проезд участковым врачам

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о бесплатном проезде в городском пассажирском транспорте работников сферы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 114 из 117 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, право бесплатного проезда в коммунальном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси и транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси) предоставляется при наличии удостоверения личности участковым врачам – терапевтам и участковым врачам – педиатрам, участковым медсестрам взрослой и детской сети.

Киевсовет должен определить источники финансирования расходов на обеспечение выполнения этого решения.