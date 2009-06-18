Украина и Россия намерены возобновить производство "Русланов"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена возобновить серийное производство крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-124-100 ("Руслан").

С этой целью сегодня на специальном совещании представители предприятий-изготовителей создали специальную украинско-российскую рабочую группу, передает РИА “Новости» со ссылкой на одного из участников совещания.

Ранее Украина и Россия договорились возобновить в третьем квартале 2008 года производство самолета, которое должно было начаться на ульяновском заводе ЗАО "Авиастар-СП". Однако этого пока так и не произошло.

Во исполнение решения четвертого заседания подкомиссии по вопросам авиастроения комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Россией, принято решение в кратчайшие сроки проанализировать возможности предприятий, задействованных в кооперации по производству "Руслана".

В совещании приняли участие представители всех заинтересованных сторон - ульяновского авиастроительного завода "Авиастар-СП", запорожского конструкторского бюро "Прогресс" и ОАО "Мотор Сич" (серийный производитель авиадвигателя Д-18Т, применяемого на самолетах "Руслан"), авиакомпании "Волга-Днепр" (главного заказчика самолета Ан-124), а также институтов, обеспечивающих научное сопровождение программы. Участники рабочей встречи сошлись во мнении, что формат кооперации, определенный ранее, является оптимальным и не требует пересмотра.

Сформированная в ходе совещания рабочая группа в ближайшее время должна оценить технические и технологические возможности предприятия-головного серийного производителя самолета, степень готовности поставщиков основных узлов и агрегатов к нему. А также распределить сферы ответственности и разработать календарный график и этапы выполнения работ. Кроме того, кураторы программы от ОАК проведут переговоры с Министерством обороны РФ как с потенциальным заказчиком тяжелого транспортника для своих нужд.

По результатам совместного анализа возможностей предприятий, вовлеченных в кооперацию, рабочая группа должна подготовить исчерпывающий документ с технико-экономическим обоснованием возобновления серийного производства самолета для представления правительству РФ.

Как отметил участник совещания, авиастроители и моторостроители не сомневаются в том, что программу будет решено поддержать, поскольку предприятия располагают необходимой базой для производства, а необходимые финансовые вливания в проект вряд ли превзойдут перспективную выгоду от реализации и эксплуатации этого самолета.

Справка УНИАН. Ан-124 "Руслан" - уникальный самолет, который не имеет аналогов на мировом рынке по сочетанию грузоподъемности, дальности полетов и стоимости. Это единственная в мире машина, которая может поднять в воздух груз весом до 150 тонн.

Самолет был создан в КБ имени Антонова (Украина) в 1982 году. Его модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались в Киеве и Ульяновске (Россия) до 1995 года. При взлетном весе около 400 тонн "Руслан" может перевозить груз весом до 150 тонн на расстояние более трех тысяч километров.