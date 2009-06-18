УГКЦ нужен статус репрессированной церкви

Тернопольский областной совет призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО предоставить статус репрессированной церкви Украинской греко-католической церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняли сегодня депутаты областного совета.

В обращении они напоминают, что в 1946 году “сталинский тоталитарный режим организовал так называемый «объединительный” псевдособор с целью насильственного присоединения УГКЦ к Православной церкви Московского патриархата. После этого акта начались акты репрессий и преследования против Украинской греко-католической церкви: было арестовано 10 епископов, 1400 священнослужителей, свыше 800 монахов и монахинь, а также сотни тысяч верующих УГКЦ, многие из которых понесли мученическую смерть в советских тюрьмах и лагерях, а церковное имущество было конфисковано государством».

Депутаты просят В.ЮЩЕНКО инициировать на общегосударственном уровне процесс установления исторической справедливости относительно УГКЦ, признания за ней статуса репрессированной церкви, а также ее полной реабилитации, в том числе путем установления льгот в порядке и пределах, определенных законодательством Украины.

«В этом году будет отмечаться 20-я годовщина со дня возобновления открытого служения Украинской греко-католической церкви украинскому народу после долголетнего периода ее преследования советским режимом. Поэтому это обращение является также данью памяти о сотнях тысяч безвинных жертв католиков восточного обряда Украины, которые трагически погибли в результате преступной деятельности на украинских землях правящего и тоталитарного режима», говорится в обращении.