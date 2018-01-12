"Когда вернется на сцену, неизвестно": победителя Евровидения-2017 выписали из больницы после пересадки сердца

Португальского певца Сальвадора Собрала, который стал победителем "Евровидения-2017", выписали из больницы.

28-летний исполнитель отправился домой в четверг, 11 января. Об этом сообщили на официальной странице Собрала в Instagram.

После пересадки сердца артист чувствует себя хорошо и постепенно выздоравливает. Однако, как сообщили представители Сальвадора, пока ему необходим покой и какое-то время придется избегать большого скопления людей.

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Поэтому пока неизвестно, когда артист сможет вернуться на сцену.

Напомним, в сентябре 2017 года триумфатор "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал был госпитализирован в больницу, где готовился к пересадке сердца. От рождения у Сальвадора порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило ему пропустить репетиции полуфинала. Операцию по пересадке сердца Собралу сделали в больнице Санта Круз, что в Лиссабоне.

Заметим, что благодаря победе Сальвадора Собрала на песенном конкурсе "Евровидение", в 2018 году музыкальное первенство состоится в Лиссабоне.