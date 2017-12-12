Евровидение-2018: стало известно, кто с Джамалой и Данилко будет оценивать участников на национальном отборе

Композитор, основатель украинской группы The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов станет третьим судьей нацотбора на участие в "Евровидении 2018". Об этом сообщается на сатй телеканала "UA: Перший".

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Филатов сотрудничал с Иваном Дорном, SunSay, Loboda, Тиной Кароль. "С каждым годом у нас появляется все больше независимых музыкантов, которые звучат очень качественно. Поэтому на конкурс я возлагаю большие надежды. Хочется, чтобы он открыл новых первоклассных артистов, а озвученная тенденция сохранилась и в дальнейшем", – заявил он.

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Судьями нацотбора также стали Джамала и Андрей Данилко. В 2007 году Филатов создал сольный проект The Maneken. В 2016 году совместно с Натой Жижченко (Onuka), являющейся его женой, Филатов запустил лейбл Vidlik Records.

Прием заявок от исполнителей и музыкальных коллективов на нацотбор "Евровидения 2018" продолжается. Полуфиналы нацотбора запланированы на 10 и 17 февраля, финал – на 24 февраля.

"Евровидение 2017" состоялось в Киеве. Победу на нем одержал португалец Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.