В Житомире по случаю празднования Дня Соборности Украины образуют «живую цепь», проведут шествие и исполнят Гимн Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Мероприятия состоятся в Житомире 22 января.

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Так, программой мероприятий предусмотрено создание «живой цепи» – от Свято-Михайловского собора УПЦ УП к памятному знаку Героям Небесной Сотни на площади имени Королева.

Также в городе пройдет шествие по улице Михайловской на площади Королева, а затем состоится совместное исполнение Гимна Украины.

"Приглашаем житомирян и гостей города присоединиться и стать частичкой живой цепи единства. Государственная символика приветствуется!", - сказано в сообщении.