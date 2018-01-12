В Житомире по случаю празднования Дня Соборности Украины образуют "живую цепь"

13:47, 12 января 2018
Общество
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Также планируется провести шествие и исполнить Гимн Украины.

Мероприятия состоятся в Житомире 22 января / zt-rada.gov.ua

В Житомире по случаю празднования Дня Соборности Украины образуют «живую цепь», проведут шествие и исполнят Гимн Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Мероприятия состоятся в Житомире 22 января.

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Так, программой мероприятий предусмотрено создание «живой цепи» – от Свято-Михайловского собора УПЦ УП к памятному знаку Героям Небесной Сотни на площади имени Королева.

Также в городе пройдет шествие по улице Михайловской на площади Королева, а затем состоится совместное исполнение Гимна Украины.

"Приглашаем житомирян и гостей города присоединиться и стать частичкой живой цепи единства. Государственная символика приветствуется!", - сказано в сообщении.

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Теги: #живая цепь в Житомире#День Соборности Житомир