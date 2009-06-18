В райцентре убита молодая женщина и двое ее одномесячных детей

Сегодня утром в райцентре Карловка Полтавской области были найдены убитыми молодая женщина и двое ее одномесячных детей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области, в Карловку выехала группа криминалистов и сотрудников уголовного розыска, которую возглавил первый заместитель начальника областной милиции полковник Александр ШИЛО.

Тела обнаружила в 8.00 соседка, которая принесла молоко для детей.

Милиция констатировала повреждения в области шеи у женщины. Дети были задушены.

Подозреваемый в убийстве задержан. Это сожитель женщины, ранее дважды судимый за кражу и нанесение телесных повреждений. По предварительной версии, он совершил убийство в результате ссоры, разгоревшейся из-за того, что женщина «записала детей на фамилию бывшего мужа», сообщил руководитель ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.