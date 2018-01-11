В НМУ им. Богомольца рассказали о расширении международного сотрудничества

Национальный медицинский университет им. О.О. Богомольца расширяет международное сотрудничество, сообщают «ФАКТЫ».

Проректор по международным связям и научно-педагогической работе Алеся Линовицкая заявила, что в прошлом году университет посетили 35 иностранных профессоров, преподавателей и практикующих врачей. В то же время 135 украинских профессоров, доцентов, ассистентов, других сотрудников университета имени Богомольца приняли участие в международных конференциях, а 38 побывали на стажировках зарубежом.

Не отстают от своих преподавателей и студенты.

«В международных программах студенческих обменов в 2017 году приняли участие лучшие студенты. Они посетили 73 зарубежные конференции. На зарубежных стажировках побывали 83 студента, это количество значительно возросло за последние три года», - сообщила Линовицкая.

Активному обмену опытом с иностранными коллегами и стажировке за рубежом способствуют такие инициативы, как созданные в 2014 году «English speaking club», отмечает начальник научно-исследовательской части Андрей Динець. По его словам, в работе этого разговорного кружка принимают участие и студенты, и преподаватели.