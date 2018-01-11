В Киеве восстановили движение поездов на "красной" ветке метро

Из-за неисправности поезда движение останавливалось между станциями "Арсенальная" и "Левобережная".

В Киеве движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено. Об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен». «Друзья! Движение возобновлено в обычном режиме!», - говорится в заметке. Читайте такжеКиевский метрополитен в 2017 году перевез почти полмиллиарда человек Как сообщал УНИАН, из-за неисправности поезда останавливалось движение на красной ветке метро между станциями «Арсенальная» и «Левобережная».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter