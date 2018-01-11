В Киеве восстановили движение поездов на "красной" ветке метро

18:00, 11 января 2018
Общество
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Из-за неисправности поезда движение останавливалось между станциями "Арсенальная" и "Левобережная".

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено.

Об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Друзья! Движение возобновлено в обычном режиме!», - говорится в заметке.

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Как сообщал УНИАН, из-за неисправности поезда останавливалось движение на красной ветке метро между станциями «Арсенальная» и «Левобережная».

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