На "красной" ветке киевского метро ограничили движение между "Левобережной" и "Арсенальной"

Движение на святошинско-броварской («красной») ветке Киевского метрополитена ограничено из-за неисправности поезда.

Об этом сообщается в Twitter столичого метрополитена. Отмечается, что движение осуществляется на участках "Лесная" - "Дарница" и "Академгородок" - "Крещатик".

«Красная ветка. Едем "Лесная" -"Дарница", "Академгородок" - "Крещатик". Участок "Левобережная" - "Арсенальная" - остановка из-за неисправности поезда», - указано в сообщении.

Читайте такжеМашинисты в Кременчуге объявили "итальянскую забастовку" с требованием поднять зарплату на 100%Напомним, за 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 миллиона пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Как сообщила пресс-служба метрополитена, наиболее загруженной уже традиционно стала станция "Лесная", за год ею воспользовалось более 21,4 миллиона киевлян и гостей столицы.

Наименьший спрос на красной линии у станции "Днепр". Она приняла 986,5 тысячи пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 миллиона человек.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172,6 миллиона пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 миллиона в год), минимальный - "Почтовая площадь" (4,3 миллиона).

По зеленой линии за год проехало почти 117,7 миллиона киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 миллиона) и "Позняки" (14,1 миллиона), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 миллиона).