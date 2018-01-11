Раде предлагают ввести наказание против гастролирующих в России украинских артистов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает наложить на украинских артистов, гастролирующих в России, наказание в виде санкций или уголовной ответственности.

Так, речь идет о "выступлениях украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации", говорится в заявлении Нацсовета.

"В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю", - говорится в тексте.

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В Нацсовете также считают, что законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором.

"Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, "Интер" спровоцировал очередной скандал со своим новогодним концертом, на котором выступили известные любовью к России и выступающие в РФ украинские звезды.