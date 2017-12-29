"Доколе?": вокруг новогоднего концерта "Интера" разгорается скандал

"Интер" провоцирует очередной скандал со своим новогодним концертом, на котором выступят известные любовью к России и выступающие в РФ украинские звезды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный медиаэксперт и блогер Алексей Минаков.

"Большой новогодний концерт на "Интере" будет с участием Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?", - говорится в его сообщении.

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Блогер напомнил, что София Ротару в этом году получила "Золотой граммофон" в Москве из рук представителя МИД РФ Марии Захаровой и будет петь на "новогоднем огоньке" на кремлевском "Первом канале".

Кроме того, продолжил Минаков, Светлана Лобода и Ани Лорак в эту новогоднюю ночь также будут на кремлевском "Первом канале" - Лобода, например, по сценарию, будет плыть на теплоходе по зимней Москве-реке. Более того, 31 декабря они дадут концерт в московском "Крокус Сити Холле", выступая на одной сцене с Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретила въезд в Украину.

Медиаэксперт также вспомнил и о Таисии Повалий, экс-"регионалке", переехавшей жить и работать в Москву. Она получала в этом году "Золотой граммофон" и недавно спела в Кремле на сольном концерте Стаса Михайлова, который выступал в этом году в оккупированном Крыму.

"Alekseev - его участие это вообще цинизм высшей степени, потому что он будет петь на российском "Первом канале" сразу после боя курантов Кремля", - возмущен Минаков.

"Прикрываясь свободой слова, телеканал дает площадку для выступления лицам, которые активно занимаются "культурной" деятельностью в стране-агрессоре. Ущемляется достоинство каждого украинца, включая сотни тысяч наших бойцов-защитников и ветеранов!" - подытожил блогер.

В свою очередь, народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий прокомментировал скандал вокруг новогоднего концерта "Интера".

По его словам, политика вышеуказанного канала в течение многих лет была антиукраинской, передает "Обозреватель".

Он отметил, что Нацсовет по вопросам теле и радиовещания должен следить за деятельностью "Интера" с программной и юридической точки зрения. В то же время Николай Княжицкий призвал общество выражать свое мнение и привлекать внимание к политике подобных каналов.