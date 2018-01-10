Сепаратистский скандал во Львове: солист оперы отреагировал на обвинения в поддержке "ДНР" (видео)

Солист Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский, которого обвинили в поддержке и финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", отрицает свою причастность к боевикам.

Так, Санжаревский отрицает обвинения в поддержке террористов и заявил, что обратится в СБУ с просьбой проверить информацию, которую о нем распространяют в СМИ и соцсетях, передает ZAXID.NET.

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"Дело в том, что доступ к странице в ВК был упущен еще в 2014, попытки восстановления пароля ничего не дали. Где-то в 2015 или 2016 СБУ уже проводила проверку в отношении подобных обвинений, и моей причастности к совершению противоправных действий не обнаружили. Но, судя по повторному резонансного обвинения, я вынужден буду запросить новую проверку (или что-то вроде этого), поскольку такие обвинения могут уничтожить все, что я и моя команда создали, и навсегда осквернить мое имя. В связи с этим прошу дождаться моего возвращения и похода по инстанциям!", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.