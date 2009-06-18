Всемирный банк взялся разобраться со здоровьем и демографией в Украине

25 июня состоится презентация первой очереди исследования Всемирного банка “Здоровье и демография в Украине”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ, об этом сообщил директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка Мартин РАЙЗЕР во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

По словам М.РАЙЗЕРА, в ходе этого исследования рассматриваются вызовы, которые возникли перед Украиной в связи с состоянием здоровья населения и демографической ситуацией. Он отметил, что уже изучены региональные отличия указанных проблем.

Первая очередь исследования, которая будет презентована 25 июня, имеет название “Трагедия, которой можно избежать: преодоление кризиса здоровья в Украине. Опыт Европы”.

Также в ходе встречи собеседники обсудили дальнейшее реформирование системы здравоохранения, улучшение основных демографических показателей, сотрудничество Всемирного банка с СНБОУ.